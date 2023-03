Conte esce allo scoperto, i tifosi dell’Inter lo acclamano

LONDRA - Poche ore di relax in giro per Londra. Antonio Conte è tornato da poco in panchina dopo l’intervento alla cistifellea che lo ha costretto a un periodo di forzato riposo in Italia. I risultati del Tottenham nell’ultimo periodo non sono stati esaltanti, al ko subito in FA Cup dallo Sheffield United ha fatto seguito l’eliminazione in Champions Lague per mano del Milan. La posizione del tecnico italiano non è così stabile, tanto più che il proprio contratto con gli Spurs è in scadenza la prossima estate.