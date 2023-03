"La promessa di Antony a Casemiro che non è riuscito a mantenere"

MANCHESTER - Il fallo shock di Casemiro su Alcaraz del Southampton è costato all'ex Real il rosso diretto al 34' dopo la revisione al Var e ha complicato inevitabilmente i piani del Manchester United , che in inferiorità numerica non è riuscito ad andare oltre allo 0-0 in casa, perdendo contatto dal City secondo e diminuendo il vantaggio sul Tottenham quarto. Insomma, un pomeriggio storto che neanche Antony , nonostante la promessa fatta a Casemiro , ha potuto riaddrizzare.

La promessa di Antony a Casemiro

Subito dopo la conversione del giallo in rosso Casemiro si è disperato, uscendo dal campo in lacrime. A rincuorarlo c'era tutta la squadra, ma in diretta tv non è sfuggito il gesto di Antony. Ha abbracciato il compagno e, secondo la ricostruzione del Mirror, gli ha confidato, promettendo: "Vincerò questa partita per te". Promessa che non è riuscito a mantenere, visto lo 0-0 finale.