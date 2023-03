Insulti razzisti contro Walker-Peters: la durissima reazione del Southampton

SOUTHAMPTON (INGHILTERRA) - L'ottimo pareggio strappato dal Southampton all'Old Trafford contro il Manchester United è passato in secondo piano rispetto a quanto accaduto al difensore dei 'Saints', Kyle Waler-Peters, ennesima vittima di riprovevoli insulti razzisti: il 25enne ex Tottenham è stato preso di mira sui propri account social al termine del match giocato dalla sua squadra contro i 'Red Devils', criticato da diversi utenti con un linguaggio tipicamente razzista e raffigurante l'emoji di una scimmia associata alla foto di Walker-Peters, giocatore in forza ai 'Saints' dal gennaio 2020.