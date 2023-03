Manchester United, i bagni dell'Old Trafford sono una discarica: il video è virale!

MANCHESTER (INGHILTERRA) - L'Old Trafford, meglio conosciuto come il 'Teatro dei sogni', è uno degli impianti più iconici della Premier League e del calcio inglese. La casa del Manchester United dovrebbe rappresentare uno dei motivi di orgoglio dei fan d'Oltremanica ma non sembra essere così, almeno per i tifosi dei 'Red Devils'. Lo stadio infatti, inaugurato nel lontano 1910, inizia ad accusare i tanti anni di servizio al punto che un tifoso del club mancuniano ha deciso di denunciare il disgustoso spettacolo che va in scena nei bagni dell'Old Trafford.