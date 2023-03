Haaland si fa sfuggire i suoi segreti in una foto: il dettaglio è clamoroso

MANCHESTER - Sono 39 gol in 26 presenze stagionali, i numeri di Haaland nel 2022-23 con il Manchester City sono impressionanti. L'ultima performance da alieno l'ha messa in scena in Champions League, siglando cinque gol in meno di un'ora contro il Lipsia e trascinando i Citizens verso il 7-0 finale. Al Borussia Dortmund il norvegese è sbocciato, ma è con Guardiola che ha raggiunto picchi inimmaginabili: dentro l'area è micidiale, segna in ogni modo e con una continuità disarmante. Quale è il suo segreto?

I segreti di Haaland: dagli occhiali all'anello

Sicuramente il sonno, come spiegano i tabloid inglesi. Haaland è uno di quei giocatori, come Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic, maniacali per la cura del proprio corpo. Il riposo e una sana alimentazione costituiscono i suoi pilastri fondamentali di vita ai quali non può rinunciare. Anche nell'ultima foto postata su Instagram si vede l'ex Dortmund dormire sul divano insieme al pallone della Champions e a un paio di occhiali con lenti colorate (blu o gialle), che indossa sempre prima di addormentarsi e che gli permettono di schermare la luce naturale e quella degli schermi digitali. "Riposino pomeridiano", ha scritto. Va a dormire sempre tra le 22:00 e le 22:30 e spegne tutti i dispositivi elettronici, compreso il suo cellulare, messo in modalità "non disturbare". Inoltre, utilizza un Oura Ring, un anello che, indossato, misura la qualità del sonno, la temperatura, lo stress e la frequenza cardiaca. Tutti strumenti che lo aiutano ad essere il fenomeno che è.