Conte stuzzica Guardiola su Julia Roberts: "Ricordo bene che..."

LONDRA (Inghilterra) - In Inghilterra in questi giorni tiene banco la questione Pep Guardiola-Julia Roberts: il tecnico dopo il travolgente successo contro il Lipsia ha rivelato un aneddoto, dicendo di essere rimasto molto deluso del fatto che l’attrice americana - uno dei suoi tre idoli - quando arrivò a Manchester andò a Old Trafford snobbando i Citizens. “Anche se vincerò la Champions League, anche se ne vincerò altre due o tre, mi riterrò comunque un fallito. Ho tre idoli, e uno di questi è Julia Roberts. Nel periodo in cui il Manchester City vinceva tutto, lei è venuta qui in città, ma anziché venire da noi, ha fatto visita al Manchester United”.