Premier League, arriva l'esonero per un ex Juve

Patrick Viera non è più l'allenatore del Crystal Palace. È stata fatale per il tecnico la sconfitta rimediata contro il Brighton di De Zerbi, l'ennesima nell'ultimo periodo di campionato che ha portato la compagine inglese a racimolare soltanto due punti nelle ultime cinque partite , con la zona retrocessione distante soltanto tre lunghezze.

"Era necessario un cambiamento"

"I risultati degli ultimi mesi ci hanno messo in una situazione difficile in campionato e abbiamo sentito che era necessario un cambiamento per darci le migliori possibilità di rimanere in Premier League". Questo il commento del presidente Parish dopo l'esonero di Viera.