"Chelsea, pronto il rinnovo per Kanté: non gioca dallo scorso agosto"

LONDRA - Nonostante i numerosi problemi fisici e l'assenza dal campo dallo scorso agosto , il Chelsea è pronto a blindare N'Golo Kanté . È quanto riportato dal The Sun , secondo il quale, i Blues sono pronti ad offrire un contratto biennale al centrocampista francese attualmente in scadenza di contratto. Su Kanté c'è l'interesse di tante big europee, ma il Chelsea vuole evitare di perdere il centrocampista a zero ed è pronto a rinnovargli il contratto.

Kanté non gioca dallo scorso agosto

È una stagione decisamente sfortunata per Kanté, che non scende in campo dal 14 agosto scorso, in occasione della sfida di Premier League contro il Tottenham. Solo due presenze con i Blues, poi una lunghissima assenza a causa degli infortuni, principalmente di quello al tendine del ginocchio per il quale è stato operato. Il centrocampista, però, sta tornando in forma e potrebbe essere a disposizione della squadra per il finale di stagione.