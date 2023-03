Conte furioso contro giocatori e società: conferenza show, caos Tottenham

LONDRA - Il gol in pieno recupero del Southampton ha gelato Conte e il Tottenham, ripreso sul 3-3 dopo essere andato avanti 3-1, è piombato nel caos. Al tecnico degli Spurs, quarto in classifica ma con due partite in più giocate rispetto alle concorrenti per un piazzamento europeo, non è andato giù l'atteggiamento della squadra e, nella conferenza post match, è esploso, attaccando società e calciatori in uno show assoluto.