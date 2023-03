Crystal Palace, gli auguri di Blatter a Hodgson: il tweet con gaffe è virale

LONDRA (INGHILTERRA) - Ancora Roy Hodgson : il tecnico inglese ex, tra le altre, dell'Inter torna a sedere in panchina. Il 75enne di Croydon, sobborgo londinese, ha accettato di tornare alla guida del Crystal Palace per centrare una nuova salvezza in Premier League dopo l'esonero di Patrick Vieira . Tra i tanti messaggi di auguri ricevuti nelle ultime ore dall'allenatore inglese spicca quello di un suo amico di vecchia data: l'ex presidente della Fifa, Joseph Blatter : "Caro Roy, vecchio mio, bentornato! Buona fortuna con il tuo primo amore nel calcio".

Blatter, che gaffe!

Nel tweet che l'ex numero uno ha dedicato al ritorno in panchina di Hodgson è però contenuta una gaffe che non è passata inosservata: nell'hashtag, invece di Crystal Palace, Blatter ha scritto "#ChrystalPalace" mandando su tutte le furie i tifosi delle 'Eagles'. Tanti, ovviamente, i commenti al tweet diventato virale. Un utente lancia una pesante frecciata sul controverso passato dello stesso Blatter alla guida della Fifa: "Non c'è h in Crystal. È come dire Chorruption, una parola che probabilmente conosci già", mentre un altro sentenzia così: "Hodgson probabilmente detesta tutto ciò che hai fatto durante la tua corruzione del calcio mondiale". Tra i commenti più divertenti spicca quello di un tifoso del club londinese che invoca l'aiuto economico di Blatter per l'acquisto di una punta: "Grazie Sepp, ci presti cinquanta milioni per un nuovo attaccante?".