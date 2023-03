Clamoroso in Inghilterra: evacuato e chiuso lo stadio del Leeds. Il motivo

LEEDS (INGHILTERRA) - Situazione paradossale a Leeds , nel nord dell'Inghilterra. Lo storico stadio di Elland Road , impianto in cui il Leeds United disputa le partite casalinghe di Premier League , è stato chiuso per permettere alla polizia di effettuare controlli a seguito di una minaccia social. Intervenuti nella serata di ieri per effettuare controlli all'interno dei locali dell'impianto, gli agenti inglesi hanno fatto prima evacuare lo stadio per poi ordinare la chiusura di negozi e uffici al suo interno. Lo stesso club ha reso noto quanto accaduto con un comunicato ufficiale: "Gli uffici, la biglietteria, gli uffici della Fondazione e il negozio del club a Elland Road del Leeds United saranno chiusi fino a nuovo avviso su consiglio della polizia. Ci scusiamo per eventuali disagi e informeremo il pubblico quando riprenderà il normale servizio". Ma cosa è accaduto?

Leeds, Elland Road evacuato: il motivo

Secondo la testimonianza di un portavoce della polizia del West Yorkshire, le forze dell'ordine sono state contattate per un pronto intervento a Elland Road a seguito "di segnalazioni di una minaccia alla sicurezza dei locali. Le indagini sono attualmente in corso per stabilire la credibilità di tale minaccia. Il rapporto è stato ricevuto ieri sera alle 21:49". Il messaggio, di cui non si conosce il contenuto, è stato inviato da un utente sui canali social del Leeds United e ritenuto attendibile dalla forze dell'ordine inglesi che hanno provveduto a ulteriori e approfondite indagini, considerando che i 'Whites' non utilizzeranno l'impianto per un altra settimana, alla luce della pausa internazionale della Premier League.