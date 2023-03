Ibrahimovic difende Conte: "Ha pagato l'essere se stesso"

Antonio Conte non è più ufficialmente l'allenatore del Tottenham . Una decisione che da giorni era attesa dopo lo sfogo dell'allenatore contro la squadra in conferenza stampa. Qualche giorno fa, ai microfoni di Sky Sports Uk, era intervenuto sulla questione Zlatan Ibrahimovic dal ritiro della nazionale svedese.

Le parole di Ibrahimovic a difesa di Conte

Questa la difesa dello svedese per l'allenatore ex Juve e Inter: “Ognuno lavora a modo suo. Qualcuno cerca di fare l'attore, di fingere. Qualcuno è se stesso, qualcuno cerca di essere perfetto. Credo che dovresti essere te stesso anche se a volte lo paghi perché non è quello che la gente vuole sentire. Io preferisco essere me stesso ed esprimermi come penso e come voglio".