Arsenal campione all'ultima giornata? Il prezzo del biglietto è folle

Biglietti da capogiro

Come per il Napoli in Italia, anche in Inghilterra i tifosi dell'Arsenal fanno il conto di quando potrebbero festeggiare il trionfo. Se si dovesse arrivare alla fine, all'ultima giornata, l'obiettivo di ogni tifoso sarebbe quello di aggiudicarsi un biglietto per la 38esima giornata contro il Wolverhampton, in programma il 28 maggio. Come si legge su "The Sun", è tale l'eccitazione per un traguardo storico che sono stati messi in vendita ticket al prezzo incredibile di 60 mila euro. Solitamente non si va oltre i 150 euro, ma per l'occasione speciale qualcuno ha deciso di sparare alto, altissimo.