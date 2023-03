L'addio di Conte al Tottenham: "Ecco chi gli ha voltato le spalle"

LONDRA (INGHILTERRA) - Continua a tenere banco in casa Tottenham l'addio di Antonio Conte . Le indiscrezioni di possibili malumori all'interno dello spogliatoio continuano a trovare conferma ed emergono nuovi infuocati retroscena. Alcuni giocatori erano addirittura pronti a lasciare il club londinese per incompatibilità caratteriale con il tecnico: si tratta di Cristian Romero e Richarlison , profili con i quali Conte aveva avuto delle diatribe pubbliche piuttosto accese.

Il malumore di Romero e Richarlison

L'indiscrezione, circolata in Argentina, è stata rivelata così dal giornalista sudamericano Gaston Edul ai microfoni di TyC Sports: "Cristian Romero stava ripensando alla sua permanenza al club se Conte fosse rimasto. A quanto ho capito, la stessa cosa è successa con Richarlison". Rivelazioni clamorose che mettono in evidenza come Conte avesse perso totalmente il controllo del gruppo squadra: "Il rapporto di Conte con la squadra era pessimo, inutile dirlo", afferma Edul che poi aggiunge: "Si vedeva già nelle sue parole. Alcuni giocatori avevano dato un ultimatum nel caso avesse continuato a restare in panchina. Insostenibile, ma adesso le prospettive del Tottenham sono cambiate".

"Li trattava molto male"

Ma non solo: tra i giocatori più scontenti della gestione-Conte, ci sarebbe stato anche Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese aveva infatti avuto un colloquio con il tecnico salentino, richiesto personalmente dallo stesso giocatore, per avere maggiori precisazioni da parte del proprio allenatore su alcune dichiarazioni che non gli erano piaciute. Precisazioni che ora svela Gaston Edul: "Perché? Perché li trattava molto male, non solo faccia a faccia o in privato, ma anche pubblicamente. Conte ha criticato pubblicamente i giocatori e questo ha causato enormi attriti. Ma ora che se ne è andato via lui loro rimarranno al Tottenham, questa è stata la decisione".