Paratici lascia il Tottenham: l'annuncio dopo l’estensione delle sanzioni

ROMA - Fabio Paratici e il Tottenham si separano. Il club ha annunciato una sospensione concordata e temporanea, come conferma il comunicato ufficiale: "Questa settimana - 29 marzo 2023 - la Commissione Disciplinare della FIFA ha annunciato la decisione di estendere le sanzioni della Federcalcio italiana (FIGC), relative a Fabio Paratici, a livello mondiale. Questa decisione è stata presa in anticipo rispetto all'udienza di Appello di Fabio Paratici contro le sanzioni della FIGC del 19 aprile 2023, il cui esito sarebbe stato poi valutato da ulteriori soggetti interessati, tra cui il Club. Data l'inaspettata sentenza della FIFA, le sanzioni possono ora avere effetto multigiurisdizionale, sebbene siano ancora legate al Ricorso FIGC. In vista della decisione della FIFA, Fabio ha concordato con il Club che prenderà un congedo immediato in attesa dell'esito del suo ricorso".