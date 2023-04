Alvarez segna, Guardiola esulta in faccia a Tsimikas!

MANCHESTER (Inghilterra) - Partita ad alta tensione quella in scena all’Emirates Stadium di Manchester. La formazione allenata da Guardiola cerca punti preziosi per la rincorsa all’Arsenal, ma il Liverpool di Klopp trova il vantaggio dopo diciassette minuti grazie a un sinistro calibrato di Salah.

L’esultanza al pari di Alvarez

Per il City la partita è in salita, ma a metà del primo tempo ma a ridosso della mezz’ora Alvarez firma il pareggio sfruttando un assist dalla sinistra di Grealish. Il gol scatena l’esultanza di Pep Guardiola che va a esultare in faccia al malcapitato Tsimikas che in quel momento stava passando dalla parti della sua panchina.