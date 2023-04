ROMA - La sconfitta di ieri sul campo del Crystal Palace per (2-1) è stata fatale. Ribaltone sulla panchina del Leicester in Premier League. Il club inglese ha infatti comunicato di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Brendan Rodgers insieme al suo vice Chris Davies e a Glen Driscoll. Da qui al termine della stagione la squadra sarà guidata da Adam Sadler e Mike Stowell, già parte dello staff tecnico. Leicester, scivolone in casa del Crystal Palace