Arthur esulta con Guardiola al gol del City: i social lo massacrano

ROMA - E' successo ieri in Premier League, precisamente in Manchester City-Liverpool. I Citizens sotto di un gol contro i Reds, riescono a pareggiare con Julian Alvarez. Grande esultanza dello stadio compreso Pep Guardiola, tecnico del City che senza freni, quasi posseduto oseremo dire, cerca di coinvolgere nelle sue celebrazioni anche i panchinari del Liverpool che si trovavano in quel momento sulla linea laterale. Prima gli passa davanti Matip, poi Tsimikas, al quale Guardiola si è rivolto con qualche parola chiedendogli addirittura il cinque con la mano, senza esito ovviamente. Ma la trance agonistica di Pep non si esaurisce e nella bolgia dell'Etihad ci prova anche con l'ex juventino Arthur Melo. Diversamente dai compagni di squadra, il brasiliano però non sa dire no alla mano tesa del tecnico del City e ricambia la stretta, ricevendo in cambio anche una pacca dietro la testa. Una scena che non è passata di certo inosservata, venendo immortalata e filmata da migliaia di tifosi presenti in tribuna e soprattutto un comportamento che non è andato giù ai tifosi del Liverpool. Puntuali sono arrivate le critiche verso di lui sui social, con qualche tifoso dei Reds che ha pure esclamato: "Non gioca per noi" oppure "Arthur ha avuto l'opportunità di diventare una leggenda del Liverpool in quel momento senza calciare un pallone, dando a Guardiola quello che si meritava. Che orribile uomo senza classe è". Insomma anche senza giocare l'ex Juve ha lasciato il segno: è proprio il caso di dirlo.