Manchester United battuto e agganciato dal Newcastle, colpo West Ham

NEWCASTLE (INGHULTERRA) - Continua il momento difficile del Manchester United , che dopo il 7-0 incassato dal Liverpool e lo 0-0 casalingo contro il Southampton è caduto sul campo del Newcastle , che vince 2-0 la sfida del St. James' Park valida per la 29ª giornata di Premier League e aggancia al terzo posto proprio la squadra di Ten Hag (nell'occasione orfana dello squalificato Casemiro e degli infortunati Eriksen e Garnacho . Nel primo tempo i padroni di casa attaccano e testano i rifilessi di De Gea con Isak, Willocj e Saint-Maximin, mentre a inizio ripresa il collega Pope si fa trovare pronto su una conclusione di Antony (56') che poco dopo viene sostituito. Il tecnico ospite getta infatti nella mischia Sancho e Martial (fuori anche Weghorst al 62') ma le sue mosse non bastano a evitare il meritato vantaggio del Newcastle , che passa con Willock (65'), bravo a insaccare di testa su cross di Saint-Maximin, e nel finale (88') chiudi i giochi con Wilson .

West Ham, vittoria importante

Nell'altra gara della giornata il West Ham ha sconfitto il Southampton 1-0. Il gol decisivo per i padroni di casa lo ha siglato Aguerd al 25', su assist di Kehrer. Una sconfitta pesante per il Southampton, contro una delle rivali nella corsa per non retrocedere. Gli sconfitti restano infatti ultimi da soli a quota 23 punti, mentre con questa vittoria il West Ham sale a quota 27, attualmente fuori dalla zona retrocessione, ma con un solo punto di vantaggio sull'Everton e due sul Leicester, che devono ancora giocare.

