Tottenham, Stellini beffato al debutto: l'Everton pareggia al 90'!

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Cristian Stellini vede sfumare in extremis la sua prima vittoria al debutto da allenatore del Tottenham. L'ultimo posticipo della 29ª giornata di Premier League vede gli Spurs pareggiare per 1-1 contro l'Everton, che trova il gol del pareggio al 90'. Promosso alla guida degli Spurs dopo il divorzio da Conte, il tecnico italiano debutta al Goodison Park dove succede tutto nella ripresa. I Toffees restano in dieci per il rosso a Doucoure al 58', poi al 68' arriva il gol di Kane su rigore. Nel finale cambia tutta la partita: prima arriva l'espulsione di Lucas Moura e al 90' arriva il pari firmato da Keane.