Premier, Chelsea-Liverpool finisce senza gol, vola il Brighton di De Zerbi

LONDRA (Inghilterra) - Il Liverpool è sempre più lontano dalla Champions League. La squadra di Klopp pareggia a Stamford Bridge contro il Chelsea. Successo esterno per il Brighton di De Zerbi che si avvicina ulteriormente al quarto posto ora occupato dal Tottenham. Il Leeds batte il Nottingham Forest in rimonta, l’Aston Villa vince a Leicester.

Chelsea-Liverpool 0-0

Un pareggio che scontenta tutti. La partita non è particolarmente piacevole, l’eccessivo vigore agonistico costringe l’arbitro a interrompere il gioco frequentemente. I Blues - allenata dal tecnico Bruno Saltor, allenatore ad interim dopo l’esonero di Nagelsmann - trovano il vantaggio al 25’ ma l’arbitro - richiamato dal Var - annulla la rete di James per fuorigioco. In avvio di ripresa il Chelsea segna ancora, ma ancora una volta il Var richiama l’attenzione dell’arbitro che annulla il gol di Havertz per un tocco di mano dell’attaccante tedesco.

Bournemouth-Brighton 0-2

La squadra di De Zerbi continua il proprio percorso virtuoso in Premier League trovando un nuovo successo. Tre punti preziosi per la corsa all’Europa; ora i biancazzurri sono al sesto posto - con due partite da recuperare - a soli quattro punti dal quarto posto occupato dal Tottenham. Il Brighton trova il vantaggio a ridosso della mezz’ora grazie a uno splendido gol di tacco messo a segno da Ferguson. La prestazione degli ospiti è all’altezza della situazione, Il Brighton è solido, contiene la reazione del Bournemouth e trova il raddoppio oltre il novantesimo con Enciso.

Leeds-Nottingham 2-1

Gli ospiti sbloccano il risultato in avvio con un gran tiro dal limite di Mangala che capitalizza al meglio un assist di Dennis. Ma il vantaggio del Forest dura appena otto minuti; una clamorosa leggerezza del portiere Keylor Navas mette Harrison nelle condizioni di firmare il pareggio. I padroni di casa certificano il sorpasso nel recupero del primo tempo con una rete di Sinisterra rapidissimo ad approfittare dell’ennesima leggerezza difensiva dei biancorossi.

Leicester-Aston-Villa 1-2

I padroni di casa sono subito minacciosi con Souttar. Poco dopo il difensore australiano si ripresenta dalle parti della porta avversaria: il suo colpo di testa si stampa sul palo. L’Aston Villa resiste, e a metà del primo tempo sblocca il risultato con Watkins. Ma Il Leicester reagisce, e gli sforzi della squadra di Sadler vengono ripagati dal pareggio di Barnes che batte Dibu Martinez dopo un’azione personale. Nella ripresa i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Dewsbury-Hall: gli ultimi venti minuti sono di sofferenza, ma l’Aston Villa - a due minuti dal novantesimo - fa breccia nella difesa avversaria trovando il raddoppio con Traore.

