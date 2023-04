"Luis Enrique al Chelsea, è fatta: a Londra per la firma"

Ormai è fatta: Luis Enrique sarà il nuovo tecnico del Chelsea. L'ex ct della Spagna ha battuto la concorrenza di Nagelsmann e siederà sulla panchina del club inglese, sotituendo Potter, esonerato dal club dopo i recenti risultati. Il Chelsea si trova all'undicesimo posto in Premier League, staccato ben undici lunghezze dal terzetto composto da Manchester United, Tottenham e Newcastle, in lotta per il quarto posto.