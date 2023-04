Premier League, continua il duello tra Newcastle e Manchester United

In Premier League si sono giocati due recuperi, uno della 7ª, l'altro della 25ª giornata, con protagoniste Manchester United e Newcastle, solo qualche giorno dopo lo scontro diretto che ha visto le Megpies agganciare i Red Devils in terza posizione alle spalle del duo di testa formato da Arsenal e Manchester City. Sono arrivate due vittorie che lasciano immutata la classifica delle due che restano a pari punti. Il Manchester United piega 1-0 il Brentford a Old Trafford, capitalizzando il gol di Rashford al 27'; il Newcastle invece travolge un West Ham, reduce da quattro risultati utili consecutivi con un 5-1 che non ammette repliche: doppiette per Wilson e Joelinton e gol di Isak, Zouma per la bandiera degli Hammers.