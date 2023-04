Chelsea, sarà Lampard l'allenatore fino al termine della stagione

LONDRA - Frank Lampard torna al Chelsea e farà da traghettatore fino al termine della stagione. Lampard succede a Bruno Saltor, chiamato a guidare il Chelsea ad interim dopo l'esonero di Graham Potter. Lampard ha allenato già a Stamford Bridge fino a gennaio 2021, ed era stato sostituito nella precedente gestione da Thomas Tuchel che vinse poi la Champions League in quella stagione. Per il prossimo anno il Chelsea punta su Julian Nagelsmann appena esonerato dal Bayern Monaco proprio per far posto a Tuchel. Lampard, che lo scorso gennaio ha lasciato la panchina dell'Everton. L'ex centrocampista dei Blues esordirà sabato prossimo contro il Wolverhampton.