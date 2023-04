Premier, riparte lo United: Everton ko, ten Hag al terzo posto

MANCHESTER - Dopo tre risultati negativi in campionato (due sconfitte e un pareggio), il Manchester United ottiene la sua seconda vittoria consecutiva battendo l'Everton nella 30ª giornata di Premier League. All'Old Trafford finisce 2-0 una partita quasi a senso unico, con i Red Devils sempre pericolosi e le Toffees che non riescono a reagire. L'inizio del match è un vero e proprio assalto dei padroni di casa, che sfiorano più volte il gol colpendo anche un palo con Antony. Poi al 36' Sancho serve un assist perfetto per McTominay che calcia potente e batte Pickford. Lo United rimane aggressivo, trovando finalmente il raddoppio al 71' con Rashford, che sfrutta il clamoroso errore in difesa di Coleman, servendo Martial per un facile gol del 2-0. Con questo risultato la squadra di ten Hag si porta al terzo posto, a +3 sul Newcastle. La lotta Champions resta apertissima, con due posti ancora liberi e quattro squadre, con Tottenham e Brighton, racchiuse in 10 punti. Situazione complicatissima, invece, per l'Everton che potrebbe ritrovarsi in zona retrocessione al termine di questa giornata.