Clamoroso in Inghilterra: gli arbitri si scusano per un rigore non dato dal Var

Le clamorose scuse

Lunga la coda di polemiche e qualche ora dopo il match sono arrivate le clamorose scuse degli arbitri inglesi nei confronti del Brighton, che sul risultato ancora fermo sull'1-1 aveva fortemente protestato per un placcaggio di Hojbjerg su Mitoma nell'area del Tottenham. Secondo quanto riportato nell'edizione online di "Evening Standard' infatti, il capo degli arbitri Howard Webb si è messo in contatto con il club ospite scusandosi a nome della classe arbitrale e confermando che il Var avrebbe dovuto portare a modificare la decisione presa in campo dal direttore di gara, ammettendo così di fatto l'errore.