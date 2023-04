Ramsdale pazzesco: guarda i tre salvataggi miracolosi in Liverpool-Arsenal VIDEO

Una partita da Uomo Ragno e un pomeriggio da eroe quello vissuto da Aaron Ramsdale, il numero uno dell'Arsenal capace ad Anfield di parare tutto il parabile e di tenere a galla la sua squadra in un finale al cardiopalma contro il Liverpool. Se l'Arsenal capolista non è uscita dalla sfida contro i Reds con una sconfitta è tutto merito suo. Nel finale salva tre palle gol clamorose. Prima di petto, poi col piede e con le manone: Ramsdale si è tuffato ovunque senza paura somigliando in modo incredibile all'uomo ragno. Si è arreso solo due volte in occasione delle reti di Salah e Firmino ma lì nemmeno Peter Parker ci avrebbe potuto fare qualcosa. Guardate tutti i miracoli di Ramsdale e, in generale, tutte le parata più belle del turno pasquale di Premier League.