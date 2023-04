Juve, arriva la decisione di Klopp sul futuro di Arthur

Non è stata una stagione positiva per il Liverpool. I Reds occupano l'ottavo posto in classifica, con un ritardo di dodici punti rispetto al quarto posto. Si prevede una Champions League senza la truppa di Klopp, con la squadra che sarà oggetto di un radicale cambiamento in vista della prossima stagione.

Klopp non vuole la conferma di Arthur

Si prevedono, infatti, molti movimenti in sede di mercato sia in entrata che in uscita. Il Liverpool ha già sciolto le riserve su Arthur: il brasiliano è stato fortemente penalizzato da un infortunio che l'ha tenuto fuori dai giochi per gran parte dell'annata. Arthur, come noto, si è trasferito in Inghilterra all'ultimo giorno della sessione estiva di mercato con la formula del prestito, sborsando 4.5 milioni e mezzo di euro con possibilità di riscatto fissato a 37.5 milioni. Una cifra che il Liverpool, come riportano i media inglesi, non ha alcuna intenzione di spendere per Arthur che quindi farà ritorno in bianconero.