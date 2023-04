Scamacca, che guaio: si opera al ginocchio, stagione finita

LONDRA (INGHILTERRA) - Finisce con largo anticipo la prima stagione in Premier League di Gianluca Scamacca. L'ex attaccante del Sassuolo, oggi in forza al West Ham, si è operato al ginocchio che lo ha tenuto fermo per un mese e mezzo agli albori di un 2023 da incubo. Un problema ritenuto risolvibile ma che, al rientro dall'ultima sosta per le nazionali, ha messo il giocatore definitivamente ko: gli Hammers speravano che il problema potesse risolversi senza intervento chirurgico ma medici lo hanno ritenuto necessario: "Operazione riuscita. Nessun dubbio, tornerò più forte di prima", il messaggio social del giocatore dal lettino dell'ospedale.