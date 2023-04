De Zerbi rovina il ritorno di Lampard. Tottenham ko: segna Viña

Chelsea-Brighton, tabellino e statistiche

Tottenham beffato al 95'

Male anche il Tottenham di Stellini che al 95' viene beffato in casa dal Bournemouth. Finisce 2-3 (in gol anche l'ex Roma Viña), il timbro in pieno recupero di Ouattara condanna gli Spurs, a segno solo con Son e Danjuma e in campo dall'inizio con gli ex "italiani" Romero, Kulusevski e Perisic.

Tottenham-Bournemouth, tabellino e statistiche

Gli altri risultati

Netto 3-0 dell'Aston Villa in casa contro il Newcastle: a decidere il match le reti di Watkins (doppietta) e Ramsey. Successo anche per il Crystal Palace per 2-0 sul campo del Southampton, tris invece del Fulham (3-1) in casa dell'Everton. Il Wolverhampton supera 2-0 il Brentford.