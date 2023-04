Premier, l'Arsenal frena ancora: Arteta si fa rimontare dal West Ham

LONDRA - Rallenta di nuovo la corsa dell'Arsenal in testa alla Premier League. Nella 31ª giornata del campionato inglese la capolista viene rimontata sul 2-2 dal West Ham e complica la sua corsa al titolo. Secondo pareggio di fila per l'Arsenal, dopo quello con il Liverpool. Partenza fantastica per i Gunners, che dopo soli 10 minuti si trovano già in vantaggio sul 2-0 grazie alle reti di Gabriel Jesus e Odegaard. La squadra di Arteta continua a spingere per incrementare il punteggio, ma Gabriel stende Paqueta in area: è calcio di rigore, trasformato da Benrahma che accorcia le distanze. Il gol da fiducia agli Hammers, ma il primo tempo si chiude sul 2-1. Nella ripresa c'è un'altra ottima partenza dell'Arsenal, che dopo quattro minuti conquista un calcio di rigore per il braccio largo di Antonio sul tiro di Martinelli. In un solo minuto, però, cambia tutto: Saka sbaglia dagli undici metri calciando fuori e sulla ripartenza Bowen buca la difesa dei padroni di casa e poi batte anche Ramsdale firmando il pareggio. L'Arsenal prova a reagire ma non riesce a cambiare il punteggio: finisce 2-2. L'Arsneal sale così a 74 punti, +4 sul Manchester City che ha però una partita in meno. Punto importante per il West Ham, che si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione.