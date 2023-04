Ronaldo, il primo anno da incubo al Manchester United: "Lo abbiamo bullizzato"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - La storia d'amore tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United è durata ben sette stagioni, tra il 2003 (arrivato dallo Sporting Lisbona) e il 2009 e poi nella stagione 2021/22 più il primo scorcio di quella in corsa. Un binomio da sogno, che ha portato i 'Red Devils' tanto sul tetto d'Inghilterra quanto su quello europeo con la conquista della Champions League nel 2008, a Mosca, contro il Chelsea. Eppure, i primi approcci dell'asso portoghese con il leggendario club mancuniano non è stato dei più morbidi, come rivelato da un suo ex compagno, il difensore Rio Ferdinand.