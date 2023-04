"Il West Ham punta su Fonseca per la prossima stagione"

Il West Ham avrebbe scelto Paulo Fonseca come possibile sostituto di David Moyes per la guida del club nella prossima stagione. Il club inglese, protagonista di una stagione altalenante, sta progettando il futuro ed avrebbe messo il nome dell'ex tecnico della Roma in cima alla lista dei candidati. Fonseca guida attualmente il Lille in Ligue 1, ed era già stato vicino alla panchina del West Ham nel 2018.