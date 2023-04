"Il Chelsea ha individuato l'erede di Lampard per la panchina"

LONDRA - Lampard fino a giugno ma in casa Chelsea il cambio in panchina è dietro l'angolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK infatti la dirigenza dei Blues avrebbe contattato Mauricio Pochettino per la prossima tagione. L'argentino è ai box dall'estate scorsa dopo il divorzio dal Psg e non ha mai nascosto il desiderio di tornare a lavorare in Premier.