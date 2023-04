Premier League, Arsenal follie: 3-3 con il Southampton ultimo

LONDRA (Regno Unito) - L'Arsenal continua a complicarsi la vita e rischia di compromettere il lavoro di un'intera stagione: contro il Southampton, ultimo in classifica, i Gunners sono costretti ad inseguire letteralmente dal 1' al 90', andando sotto prima 0-1 e poi 1-3. Nei minuti finali la squadra di Arteta riesce almeno a raddrizzare il possibile, per un punticino che potrebbe servire come no: ora il vantaggio sul Manchester City è di 5 punti a cinque giorni dallo scontro diretto dell'Etihad, con la squadra di Guardiola che però ha due partite in meno.