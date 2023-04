Premier League, il Liverpool vince ancora: Klopp a -3 dal Tottenham

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Si accende la lotta per un posto in Europa in Premier League , con il Liverpool che si inserisce nella corsa grazie alla sua seconda vittoria consecutiva. La squadra di Klopp ha battuto 3-2 il Notthingham Forest, salendo a quota 50 punti. Con questo risultato si trova al settimo posto, a un punto dall' Aston Villa (1-1 con il Brentford con rete di Douglas Luiz nel finale), a tre punti dal Tottenham e a sei dal Newcastle che occupa il quarto posto, l'ultimo per un accesso in Champions League. Ha deciso la sfida la doppietta di Diogo Jota e il gol di Salah . Non sono bastati agli ospiti, in piena zona retrocessione, le reti di Williams e Gibbs-White.

Gnonto ko, vittoria importante del Leicester

Vittoria interna per 2-1 per il Fulham contro il Leeds. A decidere il match le reti di Wilson e Pereira, non è bastata invece agli ospiti l'autorete di Palhinha. Per Gnonto dieci minuti in campo nel finale, che non sono bastati per incidere. Con questo successo il Fulham si porta a 45 punti in classifica, mentre il Leeds resta fermo a quota 29. Vittoria importantissima per il Leicester, che esce dalla zona retrocessione grazie al 2-1 contro il Wolverhampton. Decisive le reti di Iheanacho e Castagne. Il Leicester si trova ora a 28 punti, insieme all'Everton fermato sullo 0-0 sul campo del Crystal Palace.