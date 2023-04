Clamoroso Lloris: lo sfogo dopo la figuraccia del Tottenham è virale VIDEO

NEWCASTLE (INGHILTERRA) - Clamoroso a St. James' Park : il Tottenham di Cristian Stellini subisce un clamoroso 6-1 in casa del Newcastle in un importante scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. I ' Magpies ' hanno letteralmente distrutto gli ' Spurs ', mettendo addirittura a segno 5 gol nei primi 21' di gioco. Il club sembra essere allo sbando: l'addio di Conte in panchina e le successive dimissioni del direttore sportivo ex Juve Paratici hanno creato una spaccatura tra società e squadra e tra stessi compagni all'interno dello spogliatoio, come confermato dalle parole di Hugo Lloris nel post-partita.

Lloris attacca i suoi compagni

Da capitano degli Spurs, l'estremo difensore francese si è presentato davanti alle telecamere e ha attaccato pubblicamente i suoi compagni: "È molto imbarazzante", è la rassegnata premessa di Lloris ai microfoni di Sky Sports Uk, intervista diventata poi virale sul web. "Dovremmo scusarci con i tifosi perché siamo arrivati ??in ritardo in tutti gli aspetti del gioco e abbiamo perso completamente la prima parte della partita". Poi lo sfogo che ha fatto discutere: "Ci è mancato l'orgoglio. Puoi essere preso a pugni una o due volte, ma era come se non potessimo nemmeno reagire o riprenderci. Il Newcastle merita anche per aver approcciato il match a 100 miglia all'ora e sapevano esattamente cosa fare".

Lloris non ci sta: "Un disastro"

Il 36enne portiere francese ne ha per tutti e rincara la dose: "Possiamo provare a trovare scuse e analizzare le prestazioni, ma la prima cosa è che ci manca lottare e nel calcio se vai in campo senza la voglia di mostrare aggressività, le cose sono molto difficili". Poi l'amara chiosa finale: "E' stato un disastro per tutti questi motivi".