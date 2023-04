Il Tottenham perde 6-1, i giocatori rimborsano i biglietti ai tifosi

LONDRA - Brutto ko per il Tottenham domenica scorsa: in casa del Newcastle gli Spurs sono caduti pesantemente, con un risultato finale di 6-1 a favore dei Magpies. E le prime 5 reti del Newcastle sono arrivate in soli 21' dopo il calcio d'inizio. E così Harry Kane e compagni hanno pensato una bella quanto inusuale iniziativa: rimborsare il biglietto ai tifosi presenti. Ad annunciarlo sono i profili social del Tottenham: "Comprendiamo la vostra frustrazione e la vostra rabbia. Sappiamo che le parole non bastano in queste situazioni, una sconfitta come questa fa male. Apprezziamo il vostro supporto sempre, in casa e in trasferta, e per questo vorremo rimborsare il costo del biglietto della partita del St Jame's Park. Sappiamo che questo non cambia quello che successo domenica ma faremo di tutto per rimettere a posto le cose contro il Manchester United giovedì sera, quando, ancora una volta, il vostro supporto significherà tutto per noi. Insieme, soltanto insieme, possiamo andare avanti".