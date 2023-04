Tifosi del City sotto shock: Mahrez perde sangue dalla testa, il motivo

Il match di Premier League tra Manchester City e Arsenal ha visto prevalere gli uomini di Guardiola per il risultato di 4-1. Il dominio dei Citizens si è affermato a partire dal primo tempo con De Bruyne e Haaland che sono apparsi incontenibili per i Gunners. Il match è stato caratterizzato da tensioni e scintille in campo, con i tifosi della squadra avversaria che sono andati su tutte le furie complice la piega presa dalla gara, gli episodi in campo e alcuni gesti dei giocatori della squadra di casa. Così, se per i sostenitori della squadra di Arteta, la partita è stata una vera e propria sofferenza, sorte diversa hanno avuto quelli del City con l'unica preoccupazione che è arrivata, incredibilmente, durante i festeggiamenti del quarto gol.