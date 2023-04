Premier League, il Tottenham rimonta lo United: Mason inizia con un pareggio

LONDRA - Ryan Mason inizia con un pareggio la sua avventura alla guida del Tottenham. Il tecnico, subentrato a Stellini, impatta 2-2 con il Manchester United di Ten Hag al termine di una gara equilibrata e divertente. Gli ospiti partono forte e chiudono il primo tempo avanti 2-0, grazie alle reti di Sancho e Rashford. Il Tottenham si rende pericoloso due volte con Perisic, fermato dai miracoli di de Gea. Nella ripresa gli Spurs accorciano le distanze con Porro all'undicesimo. Lo United si rigetta in attacco e sfiora immediatamente la terza rete con Bruno Fernandes, che colpisce la traversa. Passato il pericolo i padroni di casa tornano ad attaccare e a dieci minuti dalla fine trovano il pareggio: assist di Keane per Son, che davanti a de Gea non sbaglia. E' la rete che chiude la sfida. Lo United resta al quarto posto a meno due dal Newcastle, con sei punti di vantaggio (e due gare in meno) sul Tottenham.