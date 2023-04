Premier League: Brighton show, De Zerbi travolge il Wolverhampton

BRIGHTON (INGHILTERRA) - Spettacolo all'Amex Stadium, dove il Brighton di Roberto De Zerbi si rialza dal ko incassatto a Nottingham e travolge il Wolverhampton (6-0) in una delle prime gare della 34ª giornata giornata di Premier League . GAra praticamente già chiusa nel primo tempo con il gol di Undav (6'), la doppietta di Gross (13' e 26') la rete di Welbeck (39') che a inizio ripresa concede il bis (48') imitato poco dopo da Undav (66'). Un successo pesante per la squadra dell'ex Sassuolo, che nonostante le tre gare da recuperare (ne ha giocate 31) si avvicina alla zona Europa .

Poker Crystal Palace, bis del Brentford

Emozioni e gol anche al 'Selhurst Park' dove il Crystal Palace batte 4-3 il West Ham. Ospiti avanti con Soucek (9') ma subito ripresi da Ayew (15'), sorpassati da Zaha (20') e tramortiti dal tris calato da Schlupp (30'). Prima del riposo gli 'Hammers' riescono a riportarsi a falla con di riportarsi a galla prima del riposo con Antonio (35') ma nella ripresa Eze su rigore (66') riporta in fuga il Crystal Palace ed è inutile poi la rete segnata da Aguerd (72'). Successo casalingo poi anche per il Brentford, che dopo aver espugnato il campo del Chelsea si ripete superando in rimonta tra le mura amiche il Nottingham Forest: 2-1 il risultato finale, con i gol segnati nel finale da Toney (82') e Dasilva (94') a vanificare il vantaggio ospite che era stato firmato prima dell'intervallo da Danilo (46').

