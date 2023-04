Premier League, operazione sorpasso completata: City nuova capolista

Operazione sorpasso completata per il Manchester City, che espugnando il campo del Fulham, si prende il primo posto dell'Arsenal. La nuova capolista della Premier ora ha un punto in più e una partita in meno rispetto ai Gunners. Al Craven Cottage, la sblocca subito su rigore Haaland , che fa segnare un altro record, raggiungendo Alan Shearer e Andy Cole come miglior marcatore di Premier in una singola stagione (per il norvegese non ancora conclusa) a quota 34 gol. Il Fulham reagisce e trova il pari con Carlos Vinicius al 15'. Nella ripresa la rete di Julian Alvarez per il 2-1 definitivo.

Fulham-Manchester City 1-2, tabellino e statistiche

Vittorie Champions per United e Newcastle

Nelle altre partite in programma, importantissime vittorie in chiave Champions per il Manchester United, che piega l'Aston Villa 1-0 grazie a Bruno Fernandes, e per il Newcastle, che batte 3-1 in rimonta il Southampton, andato in vantaggio con Armstrong, con la doppietta di Wilson e l'autogol di Walcott.

Manchester United-Aston Villa 1-0, tabellino e statistiche

Newcastle-Southampton 3-1, tabellino e statistiche

Il Liverpool batte il Tottenham e si prende il quinto posto

Continua la lenta, irregolare, ma inesorabile risalita del Liverpool, che batte 4-3 il Tottenham dopo una partita pazzesca e si prende il quinto posto in classifica. I Reds di Klopp ne fanno tre nei primi 15 minuti con Jones, Luis Diaz e Salah che firmano un fulmineo 3-0. Il gol di Kane prima dell'intervallo non suona come un campanello d'allarme, ma quello di Son al 77' riapre all'improvviso il match di Anfield, con gli Spurs che si riversano in avanti e trovano l'incredibile 3-3 al 93' con Richarlison. Non è finita però perché al 94' è Jota che riporta avanti il Liverpool per il 4-3 definitivo. A completare il quadro, il poker del Bournemouth che passeggia 4-1 contro un Leeds in crisi.

Liverpool-Tottenham 4-3, tabellino e statistiche

Bournemouth-Leeds 4-1, tabellino e statistiche