Incredibile Klopp: esulta per il 4-3 del Liverpool e si stira

LIVERPOOL - Liverpool-Tottenham non è stata bella, di più. Uno spettacolo assoluto fino all'ultimo istante di partita, quando Diogo Jota ha fissato sul 4-3 il punteggio e regalato a Klopp la vittoria. Un finale pazzesco e imprevedibile dopo il 3-0 dei Reds, rimontati fino al 3-3 in pieno recupero. All'ultimo assalto però Jota ha trovato il diagonale vincente, facendo scattare la festa in panchina e sugli spalti.

Klopp esulta e si fa male

Klopp, al momento del 4-3 al 94', non si è contenuto e ha sfogato la gioia in una corsa a bordo campo: si è lanciato in uno scatto alla Jacobs, peccato solo che la corsa sia durata molto poco, interrotta da una fitta alla coscia. Il tecnico del Liverpool si è infortunato all'altezza del bicipite femorale, una smorfia di dolore ha tradito il suo volto fino a quel momento carico di felicità. Un inconveniente che non ha rovinato però la festa per la vittoria.