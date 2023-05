Haaland mostruoso, battuto un altro record: risaliva al 1931!

Premier League, operazione sorpasso completata: City nuova capolista

Guardiola: "Churchill non era ancora ministro!"

Con questa rete Haaland ha raggiunto Alan Shearer e Andy Cole come miglior marcatore di Premier in una singola stagione (per il norvegese non ancora conclusa) a quota 34 gol. Ma non solo, ha anche battuto un record che risaliva al 1931. Haaland ha infatti segnato il gol numero 50 nel 2022-2023, diventando il primo giocatore di un club inglese a riuscirsi in una singola stagione, appunto, dal 1931. Guardiola lo ha esaltato così in conferenza stampa: “Il record che ha battuto Haaland era talmente vecchio che all’epoca Churchill non era ancora diventato primo ministro”.