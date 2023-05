Chelsea, è crisi nera: Thiago Silva litiga con un compagno

LONDRA (INGHILTERRA) - Crisi nera al Chelsea . Reduci dal pesante 3-1 subito all'Emirates Stadium nel derby londinese contro l' Arsenal , i 'Blues' sprofondano al 12° posto in campionato, a soli 9 punti dalla zona retrocessione. Una situazione surreale, nella quale la tensione si taglia a fette e ogni errore in campo diventa un'occasione di scontro tra compagni di squadra.

Il gol del momentaneo 2-0 dell'Arsenal firmato Odegaard ha fatto precipitare la situazione: protagonisti Thiago Silva e il suo compagno di reparto, Ben Chilwell . Il norvegese ha infatti timbrato il cartellino, su assist di Xhaka , libero da ogni marcatura. Le telecamere hanno beccato proprio il difensore brasiliano negli attimi in cui ha inveito contro l'ex terzino del Leicester , colpevole di non aver marcato con attenzione il centrocampista svizzero autore dell'assist.

Enzo Fernandez raffredda gli animi

Crisi nera per il Chelsea, alla quarta sconfitta consecutiva in Premier League, testimoniata dai gesti di rabbia e delusione dello stesso difensore brasiliano, furioso contro Chilwell: è servito l'intervento di Enzo Fernandez, la cui lucidità in un momento così delicato ha evitato un clamoroso faccia a faccia tra i due.