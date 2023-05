Leeds, altro esonero: Javi Gracia via dopo 12 partite, arriva Allardyce

INGHILTERRA - È la Premier degli esoneri e dei cambi in panchina, un'annata da record con ben 15 allenatori sostituiti durante questa stagione. L'ultimo a saltare è Javi Gracia, esonerato dal Leeds e rimpiazzato per le prossime quattro gare di campionato che restano da Sam Allardyce . Gracia, che a sua volta aveva preso il posto di Marsch lo scorso febbraio, è durato appena 12 partite: fatale il ko per 4-1 contro il Bournemouth.

Allardyce, esordio da brividi col City

La classifica, che vede il Leeds al 17° posto - oggi sarebbe salva solo per la differenza reti -, ha spinto la società a ingaggiare il 68enne tecnico inglese, ex ct anche della nazionale inglese per le ultime quattro giornate, con esordio da brividi sabato contro il Manchester City. "Mi sono bastati due secondi per dire sì. Sono rimasto sorpreso, pensavo che a questo punto della stagione non ci sarebbero state altre occasioni. Spero che queste quattro gare siano sufficienti a mantenere questo favoloso club in Premier", ha dichiarato Allardyce.