Haaland, record pazzesco: e si prende una mazzata in testa da Guardiola!

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Vola il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola spazza via il West Ham con un netto 3-0 e si riprende la vetta della Premier League a +2 sull'Arsenal e con una partita in meno. Protagonista indiscusso della serata dell''Etihad Stadium' è il solito Erling Haaland: con la rete segnata agli 'Hammers', il bomber norvegese diventa l'attaccante con più gol in una stagione di Premier League (che per il norvegese è però ancora in corso): 35, uno in più di Andrew Cole (con il Newcastle 1993/94) e Alan Shearer (con il Blackburn nel 1994/95, che ne segnarono 34 in 42 partite. A fine gara, il 22enne attaccante è stato festeggiato dai compagni di squadra e da Guardiola in un modo del tutto particolare.