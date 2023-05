Brighton-Manchester United 1-0: Mac Allister fa sognare De Zerbi

ROMA - Con un calcio di rigore all'ultimo respiro trasformato da Mac Allister il Brighton batte il Manchester United: per De Zerbi il sogno europeo resta vivissimo. Primo tempo senza reti ma con occasioni su entrambi i fronti: il Brighton subito con Mitoma, lo United replica con Rashford che chiama Steele a un grande intervento. Nel finale il Brighton torna a rendersi pericoloso con Mac Allister e Buonanotte, ma all'intervallo il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa, al 27' lo United si rende pericoloso con l'incursione di Martial, è decisiva la chiusura di Caicedo in scivolata. Nel finale, al 40', nuova occasione per il Brighton con l'iniziativa di March la cui mira è però imprecisa. Poco dopo (45') tocca a Mac Allister impegnare De Gea, che si ripete in pieno recupero dicendo no coi pugni al tiro di Caicedo. Ma al 96' il Var rileva un tocco di mano di Shaw in area sugli sviluppi di un corner: è rigore per il Brighton. Mac Allister trasforma e finisce qui: tre punti al Brighton.