Un ex giocatore ha maledetto Guardiola: "È colpa sua se non ha mai fatto una cosa"

ROMA - Una maledizione: così è stata spesso definita la difficoltà del Manchester City di aggiudicarsi la Champions League , nonostante una rosa di altissimo valore . Ma stavolta pare che ci sia sotto una... reale maledizione: a rivelarlo è stato Dimitri Seluk , controverso agente di Yaya Toure . Il consulente aveva litigato platealmente con Pep Guardiola per il modo in cui il tecnico aveva trattato il suo assistito, arrivando al punto di invitare degli sciamani africani a gettare una maledizione sull'allenatore per non fargli alzare il massimo trofeo continentale dopo le due volte con il Barcellona . Ma ora pare proprio che l'ultimo ostacolo che separa Pep Guardiola dal trofeo sia stato rimosso.

L'agente di Yaya Toure: "Mi scuso per questa faccenda"

Queste le parole di Dimitri Seluk al Mirror: "Mi scuso per questa faccenda. Penso che sia tempo che questa amarezza finisca. So che Yaya prova lo stesso sentimento perché non desidera altro che successo per il City. Posso dire che l'incantesimo è stato ora tolto dagli sciamani. Vi ricordate quando una volta ho criticato il City per non avere regalato una torta di compleanno a Yaya Toure? Questo mese faccio il compleanno e il mio regalo è che questa maledizione finiscaMi auguro che il City possa fare il Treble quest'anno. Penso che il City vincerà la Champions League con Pep Guardiola. Hanno grandi possibilità di vincere quest'anno. Altrimenti la vinceranno nei prossimi tre anni".