Premier League, De Zerbi che tonfo: la manita dell'Everton fa malissimo

Brighton non pervenuto, l'Everton torna a sperare

Match senza storia, con l'Everton che la sblocca già al 1' con Doucouré, raddoppiando con lo stesso centrocampista al 29' e triplicando il vantaggio grazie a un'autorete di Steele al 35'. Di McNeil al 76' e al 96' la doppietta che ha chiuso l'incontro, contribuendo a rendere vano il gol della bandiera del solito Mac Allister al 79'. Per i Toffees una vittoria che li tira fuori dall'inferno del penultimo posto, per una sera fuori dalla zona retrocessione.

Brighton-Everton 1-5: tabellino e statistiche

Il Leicester sprofonda

Sprofonda il Leicester, che perde 5-3 in casa del Fulham e si ritrova al terzultimo posto, in piena bagarre retrocessione. A segno per i padroni di casa Willian e Cairney con una doppietta a testa e Carlos Vinicius, doppietta anche per Barnes e gol di Maddison per le Foxes, che falliscono anche un rigore con Vardy.

Fulham-Leicester 5-3, tabellino e statistiche